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أخبار العالم

رئيس الوزراء السوداني يعارض التطبيع مع إسرائيل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:38 م
عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
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محمد عثمان
سلطت وسائل إعلام أجنبية وعربية الضوء على ملف التطبيع بين السودان وإسرائيل، حيث من المقرر أن تعلن الخرطوم اليوم عن قرارها النهائي بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، يعارض إنشاء علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، في الوقت الذي تجتمع فيه الحكومة السودانية لتحديد موقفها من هذا الملف الشائك، عقب تلقيها إخطارًا نهائيًا من واشنطن بالرد عليها في هذا الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمدوك صوت ضد إقامة أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، موضحة أنه يريد فصل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ولفتت الصحيفة إلى أن حمدوك يتعرض لضغوط دولية مكثفة للعدول عن قراره بمعارضة التطيبع مع الكيان الصهيوني.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أن حكومة السودان ستعقد اجتماعا طارئًا لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل قبل انتهاء مهلة الـ24 ساعة التي حددتها أمريكا.

وكانت وسائل إعلام سودانية، قد أكدت مساء الأربعاء الماضي، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإمهال السودان فترة 24 ساعة لتحديد موقفه من مسألة التطبيع مع إسرائيل، وإزالة اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
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