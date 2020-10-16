AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشأن ترسيم الحدود البحرية.. رسالة لبنانية عاجلة إلى واشنطن

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:02 م
ميشيل عون
ميشيل عون
Advertisements
محمود نوفل
كشف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم أن بلاده تعول على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأفادت الرئاسة اللبنانية في بيان بان الرئيس عون أشار خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إلى أن "هذا الدور يمكن ان يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض".

بدوره أكد المسئول الأميركي استمرار الدور المسهل والوسيط الذي تلعبه بلاده في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية متمنيا إنجازها في اسرع وقت ممكن والوصول الى نتائج إيجابية.

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود الجنوبية البحرية قد عقدت اجتماعها الأول منذ يومين في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) في منطقة (الناقورة) الحدودية تحت راية الأمم المتحدة برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان واضطلاع الولايات المتحدة التي يمثلها شينكر في الاجتماعات بدور الوسيط والمسهل لترسيم الحدود.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. إسرائيل تعلن التوصل لاتفاق مع لبنان لترسيم الحدود البحرية

الرئيس اللبناني يعلن موقفه من مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

البحرين ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل على التفاوض في ترسيم الحدود

ترسيم الحدود خير للجميع .. اتفاق لبناني إسرائيلي يقسم المراقبين لفريقين.. والرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتوسط ولكن بشرط.. واليونيفيل ترحب

الرئيس اللبناني يصدر قرار تشكيل وفد التفاوض لترسيم الحدود مع إسرائيل

رغم اعتراض حزب الله وحركة أمل.. انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

ترشيحاتنا

طبيب باطنة يضع روشتة لطلاب المدارس

رفض الاعتراف به .. حبس سيدة وزوجها لقتلهما طفلهما غير الشرعي بالسلام

بعد نعي والدها بكلمات مؤثرة.. الجمهور يبحث عن رانيا محمود ياسين

فيديو جراف.. كواليس جديدة بشأن حقيبة فتاة المعادي

للمقيمين والمواطنين.. تحذير عاجل من الأمن السعودي

موسيماني يراجع خطة اللعب ومهام لاعبي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات

ماذا تمتلك مصر من إمكانيات جوية لحماية أمنها القومي.. شاهد بالصور