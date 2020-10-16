بشأن ترسيم الحدود البحرية.. رسالة لبنانية عاجلة إلى واشنطن

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم أن بلاده تعول على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.





وأفادت الرئاسة اللبنانية في بيان بان الرئيس عون أشار خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إلى أن "هذا الدور يمكن ان يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض".





بدوره أكد المسئول الأميركي استمرار الدور المسهل والوسيط الذي تلعبه بلاده في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية متمنيا إنجازها في اسرع وقت ممكن والوصول الى نتائج إيجابية.





وكانت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود الجنوبية البحرية قد عقدت اجتماعها الأول منذ يومين في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) في منطقة (الناقورة) الحدودية تحت راية الأمم المتحدة برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان واضطلاع الولايات المتحدة التي يمثلها شينكر في الاجتماعات بدور الوسيط والمسهل لترسيم الحدود.



