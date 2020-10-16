مقلد: الزمالك قادر على تخطي عقبة الرجاء والتأهل لنهائي دوري الأبطال

أعرب اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة النادي عن تفاؤله الشديد بقدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الرجاء المغربي المقرر إقامته بعد غد الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا،والتأهل لنهائي البطولة، لما يضمه الزمالك من لاعبين متميزين فى جميع الخطوط .





وقال مقلد الذي يرافق بعثة الزمالك فى المغرب إن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى وفر جميع سبل الراحة للبعثة فى الدار البيضاء من خلال السفر بطائرة خاصة والإقامة فى فندق على أعلى مستوى وكذلك التدريب على ملعب الوداد نظرا للعلاقات الطيبة التى تجمع القلعة البيضاء بالاشقاء المغاربة فى جميع الأندية.





وأشار مقلد إلى الدور الكبير الذي يلعبه الثنائى إسماعيل يوسف عضو المجلس ورئيس البعثة وأمير مرتضى المشرف على الكرة فى توفير المناخ المناسب للفريق من أجل تركيز اللاعبين وتطبيق الإجراءات الإحترازية الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري المغربى .





ولفت عضو مجلس إدارة النادي إلى أن مبعث تفاؤله يعود لمعدن لاعبي الزمالك الأصيل الذي يظهر فى المباريات الصعبة والكبيرة مثلما فعلوها من قبل بالفوز على الترجى بالسوبر الأفريقى والأهلى بالسوبر المصري ثم إقصاء الترجى من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والفوز على الأهلى فى قمة الدوري المصري مؤخرا .





ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى فى التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المغرب فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على أن يقام لقاء الإياب مساء الرابع والعشرين من أكتوبر الجارى باستاد القاهرة الدولى .



