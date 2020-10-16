ناهد السباعي تروج لفيلم ماكو بصور من الكواليس وطاقم العمل

نشرت الفنانة ناهد السباعى صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور من كواليس تصوير فيلم ماكو.





وظهرت ناهد السباعى فى الصور من كواليس فيلم ماكو برفقة طاقم العمل .





ونالت الصور إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى :

- مستنيين الفيلم

-شكله فيلم جامد أوى









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وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.





وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.





"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.



