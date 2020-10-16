AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ناهد السباعي تروج لفيلم ماكو بصور من الكواليس وطاقم العمل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:33 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة ناهد السباعى صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور من كواليس تصوير فيلم ماكو.

وظهرت ناهد السباعى فى الصور من كواليس فيلم ماكو برفقة طاقم العمل .

ونالت الصور إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى :
- مستنيين الفيلم
-شكله فيلم جامد أوى 


اقرأ أيضًا:

وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.

"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس مرعبة ومميتة.. أفلام مشئومة قتلت أصحابها «لعنة» لم ترحم أحدا

ناهد السباعى تكشف عن شخصيتها فى فيلم ماكو

بالأبيض والأسود.. ناهد السباعى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

امراة تؤدى العمرة عن الفنان الراحل محمود ياسين.. وابنته رانيا ترد برسالة مؤثرة

نتنياهو يكشف عن محادثات سلام مع دولة إقليمية لأول مرة

السيطرة على حريق بمول شهير في التجمع الخامس.. صور

فيديوجراف.. لماذا وضعت أسرة محمود ياسين النعناع على مدفنه

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات

بقيمة 100 مليون دولار.. أمريكا تتورط مع قطر في تدشين منصة إعلامية تدعم الإرهاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات