محاولات على مدار 60 عاما لتحويل الثعالب لكلاب.. فيديو

قبل نحو ستة عقود وتحديدًا عام 1959، أطلق عالما الوراثة السوفييتيان دميتري بيلييف ولودميلا تروت تجربة في مزرعة في مركز أكاديمجورودوك للبحث العلمي بالقرب من نوفوسيبيرسك.





هدف التجربة كان ترويض الثعالب وفهم كيف تطورت أسلاف الذئاب إلى الكلاب المحبة والمخلصة الموجودة اليوم و على مدى عقود، اختار الباحثون في المزرعة الثعالب الأكثر ملاءمة للتكاثر واستبعد أخرى، والبعض بيع كحيوانات أليفة.





يقول يوري جيربك، أحد العلماء الخمس عشر الذين يعملون في المركز الذي يضم ألف ثعلب، إن هذا الانتقاء الاصطناعي "يغير كل شيء في أجسامهم"، بشكل خاص.





وأدى هذا الاصطفاء الصارم إلى تغيير صبغة الثعالب وتقصير خطومها، وأوضح جيربك: "نحاول أن نفهم أي الجينات تتغير وكيف تتغير"، وأضاف أن الفريق يربي الثعالب البرية وكذلك المروضة "للمقارنة".

أذاعت فضائية يورونيوز تقريرا تضمن أنه