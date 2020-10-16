AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محاولات على مدار 60 عاما لتحويل الثعالب لكلاب.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز تقريرا تضمن أنه قبل نحو ستة عقود وتحديدًا عام 1959، أطلق عالما الوراثة السوفييتيان دميتري بيلييف ولودميلا تروت تجربة في مزرعة في مركز أكاديمجورودوك للبحث العلمي بالقرب من نوفوسيبيرسك.

هدف التجربة كان ترويض الثعالب وفهم كيف تطورت أسلاف الذئاب إلى الكلاب المحبة والمخلصة الموجودة اليوم وعلى مدى عقود، اختار الباحثون في المزرعة الثعالب الأكثر ملاءمة للتكاثر واستبعد أخرى، والبعض بيع كحيوانات أليفة.

يقول يوري جيربك، أحد العلماء الخمس عشر الذين يعملون في المركز الذي يضم ألف ثعلب، إن هذا الانتقاء الاصطناعي "يغير كل شيء في أجسامهم"، بشكل خاص.

وأدى هذا الاصطفاء الصارم إلى تغيير صبغة الثعالب وتقصير خطومها، وأوضح جيربك: "نحاول أن نفهم أي الجينات تتغير وكيف تتغير"، وأضاف أن الفريق يربي الثعالب البرية وكذلك المروضة "للمقارنة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان الصيد بالصقور.. عمره 400 عام تراث الأجداد في كازاخستان.. صور

منى زيدو تكتب: أردوغان حينما يقتل المحامين

متسابق روسي يستعرض 300 سيارة سوفيتية يحتفظ بها منذ 3 عقود.. فيديو

لهذه الأسباب.. بريطاني يتبنى وزتين ويتجول معهما في كل الأماكن.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

ارتفاع الدولار.. العملة الأمريكية تحقق أعلى مكسب أسبوعي

فيديوجراف.. لماذا وضعت أسرة محمود ياسين النعناع على مدفنه

فيديو جراف.. كواليس جديدة بشأن حقيبة فتاة المعادي

نتنياهو يكشف عن محادثات سلام مع دولة إقليمية لأول مرة

تفاصيل محزنة.. أمريكية تغتصب ابنها البالغ من العمر 12 عاما

وداعا للمحليات.. تعرف على الجهة المسئولة عن القمامة في القانون الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات