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مرأة

ما تأثير تناول كوب من الماء في الصباح على البشرة ؟

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:00 م
نضارة البشرة
نضارة البشرة
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نهى هجرس
يمكن لبعض العادات اليومية الصحيحة أن تحافظ على صحة بشرتك بشكل مشرق وصحي، وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز العادات الصحية التى تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك.

اشرب كوبًا من الماء
كوب طويل من الماء على معدة فارغة  بمجرد استيقاظك ، يساعد على طرد السموم من نظامك وإضافة توهج طبيعي لبشرتك، في الواقع ، ليس فقط في الصباح يجب أن تشرب ما لا يقل عن 3-4 لترات من الماء كل يوم للحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب ومتوهجة.


التعرق
سبب آخر لعدم التخلص من البشرة المتوهجة أثناء التمرين ، قم بعمل تمرين روتيني لمدة 30 دقيقة على الأقل، فتحسن التمارين من الدورة الدموية في جسمك وتزيد من معدل ضربات القلب، يعمل ذلك على تحسين إنتاج الكولاجين في البشرة ، مما يجعل بشرتك متوهجة وشابة.

ويساعد روتينك اليومي في الحفاظ على نضارة وصحة بشرتك، ابدأ بغسول لطيف ، استخدمي وسادة قطنية لتطبيق التونر على البشرة فهو يساعد على إزالة الأوساخ الدقيقة التي يتركها المنظف، وأخيرًا ، رطبيه بسخاء، يساعد هذا الروتين البسيط في الحفاظ على صحة بشرتك وإضافة توهج طبيعي لبشرتك. 

ولا يجب أن ننسى تطبيق واقي الشمس بعامل حماية من الشمس 30 على الأقل وتقشير البشرة مرتين في الأسبوع، وبذلك يكتمل روتينك الصباحي لبشرة متوهجة. 


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