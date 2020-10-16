ضبط 300 مخالفة مرورية في أسوان

تمكنت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط 306 مخالفات مرورية متنوعة، خلال حملة مكبرة، بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.







شملت المضبوطات ضبط توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 49 مخالفة، وتحرير 62 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 51 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 54 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 86 مخالفة متنوعة.





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وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى الأقراص المخدرة.





وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم تحرير 30 قضية تموينية شملت 3 قضايا إستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .





وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام.