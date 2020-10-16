رانيا يوسف: لو أعجبت بشاب بقول لبابا وكان بيقولي وماله حِبي.. فيديو

وأوضحت رانيا يوسف خلال برنامج "3 ستات" عبر قناة "صدى البلد"، أنها تعلمت داخل مدارس الراهبات، ولم يكن هناك مساحة كبيرة للحرية، وكان الاهتمام بالتربية أكثر من التعليم، لافتة إلى أنه داخل المنزل كان الأمر مختلفا عن مدارس الراهبات.





وتابعت رانيا يوسف قائلة: "بابا متفاهم معايا جدا، وسرى معاه، لو حبيت حد أو اعجبت بحد كنت بقول لبابا، وكان بيقولى وماله حبى واعجبى".





وأكدت "يوسف"، أنها لا تحب الأوامر ولا القهر، وتترك الحرية لبناتها لفعل ما يردنه.



