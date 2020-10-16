رانيا يوسف: لو أعجبت بشاب بقول لبابا وكان بيقولي وماله حِبي.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن تفاصيل تربيتها وتعليمها ونشأتها، وطريقة تعامل والدها معها.
وأوضحت رانيا يوسف خلال برنامج "3 ستات" عبر قناة "صدى البلد"، أنها تعلمت داخل مدارس الراهبات، ولم يكن هناك مساحة كبيرة للحرية، وكان الاهتمام بالتربية أكثر من التعليم، لافتة إلى أنه داخل المنزل كان الأمر مختلفا عن مدارس الراهبات.
وتابعت رانيا يوسف قائلة: "بابا متفاهم معايا جدا، وسرى معاه، لو حبيت حد أو اعجبت بحد كنت بقول لبابا، وكان بيقولى وماله حبى واعجبى".
وأكدت "يوسف"، أنها لا تحب الأوامر ولا القهر، وتترك الحرية لبناتها لفعل ما يردنه.
كانت احدث مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
وشارك في بطولة المسلسل مع رانيا يوسف، كل من أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.
مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.