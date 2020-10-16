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تعليم

عين شمس: الأنشطة الطلابية تحولت إلى "اون لاين" بسبب كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:28 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال أحمد منصور، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن الاتحاد سيهتم خلال الفترة المقبلة بدعم الأنشطة الطلابية التى تدعو إلى الابتكار والإبداع؛ لنشر الوعى الثقافي بين الطلاب للنهوض بالتعليم بالجامعة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مجلس الاتحاد سيعمل على وضع خطة ضخمة للأنشطة الطلابية على مدار العام بالتنسيق مع رعاية الشباب بالكليات وإدارة الجامعة، بالإضافة إلى التركيز على الأنشطة الطلابية التى من شأنها رفع مهارات الطلاب وبناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل.

وأكد منصور أن جميع الأنشطة الطلابية تحولت إلي "اون لاين" بسبب فيروس كورونا المستجد وحققنا خلال الفترة الماضية نجاحات كثيرة في هذا القطاع بالإضافة إلي أن المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي زادت من المشاركة الطلابية  منوها أن سوف تتحول الأنشطة الطلابية في العام الجديد إلي اونلاين.

وأشار منصور إلى أن الاتحاد يقوم بدور مهم لمساعدة الطلاب الجدد أثناء وجودهم في الجامعة حيث يقوم اتحاد كل كلية بتوجيه الطلاب إلي الأماكن المخصصة لحضور محاضراتهم.

وأوضح أن الاتحاد يوفر عددا من الكمامات للطلاب الجدد  وتنظيمهم خلال تواجدهم وتحديد أماكن للدخول والخروج حتي لا يحدث كثافة عددية بين الطلاب.

وتابع منصور أن هدف الاتحاد هو توصيل مشكلاتهم وصوتهم لإدارة الجامعة، مؤكدا أن جامعة عين شمس صرح تعليمى وتربوى له تاريخ وعلى طلاب الجامعة أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمى الفريد.
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