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محافظات

إزالة ملعب خماسي ومزرعة دواجن بالشرقية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:03 م
إزالة ملعب خماسي
إزالة ملعب خماسي ومزرعة دواجن بدون تراخيص علي أرض زراعية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان للمرور الميداني علي الأراضي الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للكتل السكنية  للتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية حفاظًا على الأرض الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى.


وأضاف المحافظ أنه قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة لتنفيذ الإزالة الكلية للتعديات المخالفه في المهد بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة وقد أسفرت الحملة عن إزالة كلية في المهد لتشوينات سن ورمل تمهيدًا لإنشاء ملعب خماسي على مساحة  ٤  قراريط بدون ترخيص قانوني بقرية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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كما تم تنفيذ إزالة كلية في المهد لسور بالدبش مبني على ارض زراعية  على مساحة ( ٢٥م ) طولي بعزبة الغيطاني التابعة للوحدة المحلية بالعصايد.


كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة إزالة للتعديات المخالفة  بناحية الوحدة المحلية بسماكين الغرب أم صوير  حيث تم تنفيذ إزالة لمزرعة دواجن علي مساحة 2قيراط مقامة بدون تراخيص قانونيه وتم إزالتها ومساواتها حتي منسوب سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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