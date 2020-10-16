محافظ أسوان: إعداد مخطط عام للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات بقرية غرب سهيل

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بوضع مخطط وتصور عام للإرتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات مع الإنارة والتطوير والتجميل بقرية غرب سهيل.
وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن قرية غرب سهيل تعتبر من أهم مراكز ومقاصد السياحة البيئية والعلاجية والسفاري بالجمال ، مؤكدًا على مواصلة إقتحام كافة المشاكل والاحتياجات الجماهيرية المتراكمة منذ سنوات لأنه عاشق لخدمة الناس ودى نعمة من الله .
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وحرص محافظ أسوان خلال زيارته لقرية غرب سهيل على الإستماع لكافة مشاكل ومطالب المواطنين بمختلف القطاعات ، كما قام بزيارة أحد الموتيلات السياحية لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحى .
وأوضح المحافظ بأن عمليات التطوير والتجميل والخدمات والبنية الأساسية لن تتوقف على المشروعات الجارية بمدينة أسوان ولكن ستمتد إلى المناطق والمدن الأخرى لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني في كل أنحاء المحافظة.
وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية مسجد نوح بقرية غرب سهيل وسط جموع المصلين من أهالى القرية ضمن إفتتاح 9 مساجد على مستوى المحافظة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر ، وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، والدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف.
من جانبه أشار الدكتور محمد عزت بأنه فى إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلاوتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب جارى تم إفتتاح 4 مساجد جديدة خلال شهر سبتمبر الماضى وهى مسجد البسيون بقرية غرب أسوان ، بالإضافة إلى مسجد النصر بمنطقة الشيخ هارون ، ومسجد النور بإدفو ، وأيضًا مسجد عمر بن الخطاب بقرية الرديسية.