محافظ أسوان: إعداد مخطط عام للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات بقرية غرب سهيل

وأقرأ أيضًا :

وحرص محافظ أسوان خلال زيارته لقرية غرب سهيل على الإستماع لكافة مشاكل ومطالب المواطنين بمختلف القطاعات ، كما قام بزيارة أحد الموتيلات السياحية لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحى .

وأوضح المحافظ بأن عمليات التطوير والتجميل والخدمات والبنية الأساسية لن تتوقف على المشروعات الجارية بمدينة أسوان ولكن ستمتد إلى المناطق والمدن الأخرى لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني في كل أنحاء المحافظة.

وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية مسجد نوح بقرية غرب سهيل وسط جموع المصلين من أهالى القرية ضمن إفتتاح 9 مساجد على مستوى المحافظة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر ، وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، والدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف.



