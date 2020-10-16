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محافظات

20 ألف جنيه من الأوقاف لأسرته| وفاة إمام بالشرقية قبل صعوده المنبر لخطبة الجمعة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:15 م
وفاة إمام قبل صعوده
وفاة إمام قبل صعوده المنبر لخطبة الجمعة
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محمد الطحاوي

حسن الخاتمة كلمة دائما ما يدعو بها الإنسان للقاء ربه وهو علي طهارة وهذه الكلمة تنطبق علي الشيخ محمد محمد محمد رمضان إمام وخطيب ومدرس بمسجد أبو العينين بحي الصرافية بمدينة القرين والذي صعدت روحه إلى بارئها خلال استعداده لإلقاء خطبة الجمعة اليوم.


فيما حرص موقع صدي البلد علي رصد اللحظات الأخيرة في حياة الفقيد حيث أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية في حديثه لموقع صدى البلد، أن الفقيد كان يستعد لإلقاء خطبة الجمعة من مسجد أبو العينين ولكنه سقط مغشيا عليه وتوفي.


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واستكمل الشيخ زكريا الخطيب أن الفقيد من مواليد عام 1971، وفارق الحياة عن عمر ناهز 49 عامًا وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف مكافأة إستثنائية تقدر بـ 20 الف جنيه تقدم لأسره الفقيد.

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية انه سوف يتجه علي رأس وفد للمشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد كما يتواجد فريق من أدارة الأوقاف بالقرين للمشاركة في تشييع جثمان الفقيد.

 

واختتم "الخطيب" حديثه لموقع صدي البلد مؤكدا ان مديرية الأوقاف بالشرقية أصدرت بيانا جاء فيه : يتقدم الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية وجميع القيادات الدعوية بالمديرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ محمد محمد محمد رمضان الإمام والخطيب والمدرس بمسجد أبو العينين بحي الصرافية بمدينة القرين والذي وافته المنية اليوم أثناء صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة اليوم داعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة ولأهله بجميل الصبر والسلوان.

 

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