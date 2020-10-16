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محافظات

محافظ الوادي الجديد يفتتح محطة تنقية مياه الشبابة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:43 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يفتتح محطة تنقية مياه الشبابة
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منصور ابوالعلمين
افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ  الوادي الجديد، اليوم الجمعة، خلال جولته التفقدية، مشروع محطة تنقية مياه شرب حي الشبابة بمدينة موط بمركز الداخلة، والتي تبلغ طاقتها ٤٥٠ م٣/ساعة، بتكلفه ١٨ مليون جنيه، تحت إشراف وتنفيذ الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادى الجديد.

ووجه الزملوط، خلال جولته بالمحطة، بمدينة موط، بضرورة تحديد مساحة الأرض المناسبة للمحطة ومرافقها، واستغلال باقي المساحة الفضاء في تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين.

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كما وجه الزملوط، بنقل موقف حافلات النقل العام القديم المجاور للمجمع الإسلامي بمدينة موط بمركز الداخلة الجاري إنشاؤه، واستغلاله كمكان انتظار لسيارات المترددين على المجمع، ولتحقيق السيولة المرورية اللازمة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال متابعته لسير أعمال الإنشاءات بالمجمع الإسلامي الكبير بموط، حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية بالتوازي مع الأعمال الخارجية، وذلك للانتهاء من كل الأعمال تمهيدًا لافتتاحه واستقبال المصلين فيه.

كما استجاب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لمطالب عدد من المواطنين المنتفعين بأحد أراضي صندوق استصلاح الأراضي بمدينة موط بمركز الداخلة، بمحاسبتهم في تحصيل الإيجار كصغار منتفعين وليس كبار منتفعين، وحصولهم على كل أشكال الدعم طبقا لهذا الموقف، وذلك بعد تشكيل لجنة لحصر تلك الأراضي والتأكد من مساحات كل منتفع على حدة.
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