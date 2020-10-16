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فن

الموت يفجع الفنانة صفية العمري

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:50 م
صفية العمرى
صفية العمرى
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محمد بدران
أعلنت صفية العمرى عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام عن وفاة شقيقها.

 وكتبت قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون اخويا الغالي في ذمة الله نسأل الله أن يتغمده برحمته".

يذكر ان اخر اعمال الفنانة صفية العمرى فى الدراما التليفزيوينة المصرية وهو الجزء السادس مسلسل "ليالى الحلمية "، والذى تم عرضه عام 2016 وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على راسهم الهام شاهين وهشام سليم وسميرة عبد العزيز ومن إخراج مجدى أبو عميرة.

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.

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