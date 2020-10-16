نور عمرو دياب في إطلالة جديدة على إنستجرام

نشرت نور عمرو دياب صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت ابنة عمرو دياب، بإطلالة مميزة، مرتدية سترة باللون الأسود مكشوفة البطن، وعلقت عليها "حلوى العنق والذراع منmaisoncajaulet. كومبو المفضل لدى".







واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، حيث رفعت شعرها البني وتركت خصلات منسدله بطريقة ناعمة من الأمام.







ومن الناحية الجمالية وضعت نور عمرو دياب الماكياج البسيط الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها بطريقة ناعمة.







من جهة أخرى، حقق الهضبة عمرو دياب ١٥ مليون مشاهدة لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي.







ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب ترند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، إضافةً إلى تصدره ترند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع "فيسبوك".







من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.







يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.