عجز تاريخي في الموازنة الأمريكية بسبب أزمة كورونا

سجلت الولايات المتحدة عجزا تاريخيا في الموازنة عند 3.1 تريليون دولار. وذلك بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

قالت وكالة "بلومبيرج" أن أكبر اقتصاد في العالم سجل أكبر عجز مالي على الإطلاق، حسبما أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

قالت الوكالة إن عجز الميزانية الأمريكية تضاعف أكثر من 3 مرات ليبلغ 3.1 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي.

ذكرت تقارير أن الأضرار التي تلحق بالولايات المتحدة من وباء فيروس كورونا قد تصل إلى 16 تريليون دولار.

قال خبراء إن الاقتصاد الأمريكي كان قد انكمش في الربع الثاني من هذا العام، بنسبة 32.9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت وكالة "بلومبيرج" في وقت سابق، أن تؤدي أزمة كورونا إلى زيادة مساهمة الصين في إجمالي النمو الاقتصادي للعالم من 26.8 % خلال العام المقبل إلى 27.7 % خلال 2025.



