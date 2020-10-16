الأهلي يخوض مرانه الأخير على ملعب محمد الخامس استعدادا للوداد المغربي |فيديو



وتحركت حافلة الفريق لخوض المران الأخير على الملعب الذي يستضيف مباراة الغد، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، التي تمنح الفريق الضيف الحق في خوض المران لمرة واحدة على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها.



وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة للاعبين في فندق الإقامة لمراجعة بعض الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا للمباراة المرتقبة.





وكان الاجتماع الفني الخاص بمباراة أقيم اليوم الجمعة في مقر إقامة ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني لفريق الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدً السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى مركب «ستاد» محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء ومواعد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق وفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للمباراة.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحركت مرانه الأخير علي «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا ، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.