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محافظات

أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:28 م
لقاء النائب محمد
لقاء النائب محمد أبوالعينين بعظيمات الجيزة والدقي والعجوزة
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أكد النائب محمد أبو العينين المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة 2020، أن الفترة المقبلة ستشهد جني ثمار ما أنجزته الدولة المصرية، وسيشعر الجميع بالتغيير الشامل في مختلف المجالات والقطاعات نتيجة النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

 

وأضاف أبو العينين خلال كلمته في المؤتمر الحاشد الذي عقده لـ عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة، أن المرأة المصرية حققت نجاحات كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، حيث تقلدت جميع المناصب وأصبحت شريكا رئيسيا في جميع مجالات الحياة.

 

وأضاف أبو العينين، أن المرأة المصرية هى الأم التي تولّد الوعي بأهمية الوطن، والإنجازات التي تحققها الدولة المصرية، وبالدور البطولي للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمى الثورة الشعبية في 30 يونيو،  وحقق نهضة في جميع أركان الدولة، وبناء جيش قوي قادر على التصدي وردع أي تحديات، لافتا إلى أن كل ذلك تم بدعم من المرأة المصرية.

 

جاء ذلك خلال خلال المؤتمر الحاشد الذي عقد لدعم النائب محمد أبو العينين المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، رمز المدفع، رقم 10، بحضور السيدة سمية أبو العينين، والشيخ مصطفى عزت مدير مؤسسة ابو العينين للنشاط الاجتماعي.

أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
أبو العينين: الدولة حققت نجاحات في جميع المجالات وننتظر جني الثمار
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