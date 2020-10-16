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محافظات

غدًا.. فصل الكهرباء عن محولات مغذي زوبع في كفر الشيخ

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:04 م
غدًا.. فصل الكهرباء
غدًا.. فصل الكهرباء عن محولات مغذي زوبع في كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربي غدًا، السبت عن محولات مغذي زوبع من الساعة 9  صباحًا حتى الساعه 2 ظهرًا  من لوحة توزيع الإستاد لإجراء الصيانة الدورية للجهد المتوسط .

وفي سياق متصل، أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمراكز وقرى ومدن المحافظة، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن هذا يهدف إلى تقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.
 
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم رفع سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء لاستيعاب الأحمال لـ 12محول قدرة 500  ك. ف. أ بمنطقتي بدر والمزرعة بمدينة بيلا بتكلفة مالية 770 ألف جنيه.

ولفت المحافظ إلى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لمغذى صندلا بـ 16كم موصلات بقرى غرب كفر الشيخ  بتكلفة مالية مليون و218 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لمغذى محلة القصب بـ 4 كم موصلات بقرى غرب كفر الشيخ  بتكلفة مالية 254 ألف جنيه.

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