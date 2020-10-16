بدون جمهور.. حفل فني في الإسماعيلية احتفالا بعيدها القومي

أعلن مكتب إعلام محافظة الإسماعيلية ، عن برنامج الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية ، خلال الأسبوع الجاري. الإسماعيليةالأسبوع





وتنطلق فعاليات احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها الوطنى هذا العام، غدا السبت، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، من خلال تنظيم عرض عربات الزهور فى الشوارع لأحياء بمراكز ومدن الإسماعيلية والقنطرة غرب والتل الكبير.





واعتبارا من الخامسة عصرا، سيتم تنظيم طابور عرض لفرقة الموسيقى العسكرية أمام مبنى ديوان عام المحافظة القديم ، بشارع محمد علي، وفى الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة؛ تنظيم حفل فنى بمكتبة مصر العامة ، بدون جمهور ، حيث سينعقد عبر البث المباشر على صفحة إعلام المحافظة.





وفى اليوم الثانى للاحتفالات وهو الأحد الموافق ١٨ أكتوبر، يجري المحافظ فى الساعة الثامنة والنصف صباحا، يرافقه القيادات التنفيذية الطابور الصباح بمدرسة السادات الثانوية العسكرية، و فى الساعة التاسعة والنصف صباحا، يجري زيارة مدرسة الشهيد مصطفى الخياط.





و ١٦ أكتوبر من عام ١٩٥١ ذلك اليوم الذى سجله التاريخ بأحرف من نور تخليدا لذكرى ملحمة شعب الإسماعيلية وتلاحمهم مع رجال المقاومة الشعبية والفدائيين ضد الاحتلال الإنجليزى وذكرى حريق " النافى" وهو أكبر مول تجارى للقوات البريطانية فى ذلك الوقت والذى شهد خروج ثورة شباب طلاب مدرسة الإسماعيلية الثانوية ومطالبتهم بالجلاء عن المحافظة ذلك الحدث الذى كان الشرارة الأولى لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.



