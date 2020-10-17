تعليم القاهرة: سد عجز المعلمين عن طريق الخدمة العامة والأخصائيين الاجتماعيين والموجهين

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية والمدارس ، مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد 2020/2021.









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حيث أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على ضرورة الالتزام بـ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ، واستمرار حملات التوعية بالمدارس للحد من انتشار الفيروسات وفيروس كورونا المستجد، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات و استخدام المواد المعقمة والكحوليات.





كما شدد مدير تعليم القاهرة على استمرار العمل اعتبارا من يوم الجمعة حتى نهاية الأسبوع ، والانتهاء من سحب الكتب المدرسية مع ذكر النسبة المئوية .





كما أكد أنه سيكون هناك زيارات ومتابعات مستمرة للمدارس من معالي محافظ القاهرة والقيادات التعليمية بالوزارة والمديرية ، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس