تعليم القاهرة: سد عجز المعلمين عن طريق الخدمة العامة والأخصائيين الاجتماعيين والموجهين

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية والمدارس ، مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد 2020/2021.
حيث أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على ضرورة الالتزام بـ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ، واستمرار حملات التوعية بالمدارس للحد من انتشار الفيروسات وفيروس كورونا المستجد، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات و استخدام المواد المعقمة والكحوليات.
كما شدد مدير تعليم القاهرة على استمرار العمل اعتبارا من يوم الجمعة حتى نهاية الأسبوع ، والانتهاء من سحب الكتب المدرسية مع ذكر النسبة المئوية .
كما أكد أنه سيكون هناك زيارات ومتابعات مستمرة للمدارس من معالي محافظ القاهرة والقيادات التعليمية بالوزارة والمديرية ، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيضا على ضرورة الحرص على السرية التامة في المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة ، وعدم إرسال بيانات الي اي جهة دون الرجوع للمديرية ، وعدم الادلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام لان هذا الامر من مسئولية المديرية منعا للخلط والازدواجية .
وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : يتم إرسال التقارير الخاصة بكل مدرسة عن حالات الغياب والحضور للطلبة والمعلمين وذلك تحت اشراف مديرى المراحل ومسئول التجريبيات ورياض الاطفال ، ويتم إبلاغه للسيد مدير عام التعليم العام ومدير المكتب الفنى قبل الساعة العاشرة صباحا يوميا بها .
وأكد مدير تعليم القاهرة على الألتزام بجدول الحصص وفقا لكل مدرسة طبقا لظروفها ويراجع من الإدارة والمديرية والمراحل
كما شدد عطية على تحقيق أقصى درجات التباعد الإجتماعى داخل الفصل ، بحيث لا تقل المسافة بين الطالب وزميله عن متر على أن تكون طريقة الجلوس داخل الفصل على شكل (بقعة الشطرنج).
وأكد عطية على ضرورة استلام جميع الطلبة الكتب بصرف النظر على تحصيل المصروفات ، وإلغاء الأجازات الإستثنائية ، إلا المقدمة بتقرير من الكمسيون الطبى المعتمد فقط لا غير.
وأكد عطية أنه سيتم سد حالات العجز من السادة المعلمين فى المدارس عن طريق الخدمة العامة و المشاركة المجتمعية ، والاخصائيين الاجتماعيين والتعاون بين الجميع والاستعانة بالسادة الزملاء على المعاش، وإذا اضطر الأمر لأن يتم الاستعانة بالموجهين لخدمة العملية التعليمية سيتم اللجوء لذلك.
وشددت التعليمات على التأكيد على أهمية التعلم عن بعد ، وارتياد المنصات التعليمية التربوية الموجهة من قبل الوزارة والمديرية ، والاعلان عنها
بالتنسيق مع جميع المراحل التعليمية والرجوع للتعليم العام ، كما تم فى العام الماضي فى مرحلة التعليم الثانوي