ميتسوبيشي تطرح اكليبس كروس 2021 mitsubishi eclipse cross هايبرد .. صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2021 mitsubishi eclipse cross فيس ليفت قامت شركة ميتسوبيشي عملاق صناعة السيارات اليابانية بالإعلان عن الموديل الجديد من سيارتهافيس ليفت الجديدة كليا .









ستأتي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2021 mitsubishi eclipse cross بعدة خيارات للمحركات منها محرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر وسيتم تقديمها بنسخة هجينة تعمل بنفس محرك ميتسوبيشي أوتلاندر mitsubishi outlander الهجينة و ستعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات.





السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2021 mitsubishi eclipse cross متوقع انطلاقها في اليابان وأستراليا قبل نهاية 2020 و ستتأخر في باقي الأسواق العالمية حتي 2021.





جاءت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2021 mitsubishi eclipse cross بتصميم جديدة واكصدامات أمامية وخلفية جديدة مثل ونافذة خلفية جديدة لتحسين الرؤية الخلفية خصوصا بعد استياء بعض عملاء ميتسوبيشي من النافذة في الجيل الأقدم.





ميتسوبيشي اكليبس كروس 2021 mitsubishi eclipse cross حصلت علي تحديث للفوانيس الخلفية لتصبح ثلاثية الأبعاد وجاءت بتحديثات داخلية اخري مثل شاشة تاتش 8 بوصة جديدة لنظام المعلومات الترفيهية.



