ضرورة التسوية السلمية.. بيان عاجل من البنتاجون بشأن الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، منذ قليل، بيانًا عاجلًا قالت فيه إن وزير الدفاع مارك إسبر، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، على ضرورة التسوية السلمية للنزاع في إقليم ناغورني قره باغ، بين أرمينيا وأذربيجان.





وقال البيان: "سبر ناقش مع وزيرة الجيوش الفرنسية الوضع شرق البحر المتوسط".





ومنذ قليل، أفاد مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف،، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء قصف صاروخي للجيش الأرميني على مدينة كنجة الأذرية.





وأضاف أن "القوات المسلحة الأرمينية تخفت بستار الهدنة الإنسانية وواصلت ارتكاب جرائم الحرب والإرهاب بقصف مدينتي مينجا تشيفير وكنجة".





وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر الماضي،





وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.



