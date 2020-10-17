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سيارات

رولزرويس كولينان rolls royce cullinan تتألق في صحراء الإمارات.. شاهد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
رولزرويس كولينان
رولزرويس كولينان rolls royce cullinan
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اشرف عطية
دول الخليج العربي تعتبر من الدول التي تستهدفها شركات السيارات الفارهه مثل رولز رويس لذلك حرص العملاق البريطاني لصناعة السيارات الفارهه رولزرويس على إثبات أن سيارتها كولينان rolls royce cullinan تستطيع السير في الصحراء بكفاءة كبيرة مما يمثل افضل دعايا لها في الدول العربية و بالأخص دول الخليج .


قامت رولزرويس بنشر فيديو وصور جديدة في بيان صحفي رسمي حيث تم تصوير رولزرويس كولينان rolls royce cullinan في صحراء الامارات و يبدو الفيديو مفاجئًا إلى حد ما، حيث أن رؤية سيارة فاخرة بسعر يتجاوز 300 ألف دولار اي حوالي 4 مليون و 711 الف حنيه تتعرض لهذه الظروف القاسية أمر صعب على كل عاشقي السيارات . 

و كانت المفاجئة الكبري التي جائت من العملاق البريطاني ان الإطارات المستخدمة في السيارة  رولزرويس كولينان rolls royce cullinan في هذه المغامرة هي الاطارات العادية التي تطرحها رولزرويس و لم تستخدم اطارات مخصصة للطرق الوعرة و الصحراوية و هي كانت بمثابة صدمة لمحبي السيارات الصحراوية . 

ظهرت السيارة  رولزرويس كولينان rolls royce cullinan في الفيديو و هي تسير بثلاثة دون التعرض للكثير من المشاكل على الطريق الوعر، في حين أن الصور رائعة للغاية، حيث تنسجم الاس يو في الفاخرة بشكل هادئ مع الرمال . 

وتوفر السيارة  رولزرويس كولينان rolls royce cullinan راحة كبيرة لراكبيها في الداخل علي عكس الفوضى الرملية الهائلة خارجها فبالداخل لن تتسرب ذرة تراب واحدة او حتي صوت الرمال .
رولزرويس كولينان rolls royce cullinan تتألق في صحراء الإمارات.. شاهد
رولزرويس كولينان rolls royce cullinan تتألق في صحراء الإمارات.. شاهد
رولزرويس كولينان rolls royce cullinan تتألق في صحراء الإمارات.. شاهد
رولزرويس كولينان rolls royce cullinan تتألق في صحراء الإمارات.. شاهد
رولزرويس كولينان rolls royce cullinan تتألق في صحراء الإمارات.. شاهد
رولزرويس كولينان rolls royce cullinan تتألق في صحراء الإمارات.. شاهد
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