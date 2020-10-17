بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو





تعرض عجوز هندي يدعى «بالاسوبرامانيان كونار» عمره 74 عامًا لأزمة صحية حرجة ودخل في غيبوبة، فاعتقدت عائلته بأنه توفى وطلبوا وضعه في ثلاجة موتى

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وبالفعل أدت العائلة شعائر الوفاة الأخيرة الخاصة بهم على الميت في قرية كاندامباتي بولاية تاميل نادو، بعد افتراضهم موته دون الرجوع لطبيب.





وبعد 20 ساعة من وضع العجوز بداخل ثلاجة الموتى، ذهب موظف شركة صناديق التجميد "ثلاجات الموتى المتحركة" بتفحص الجثة ونقلها، إلا أنه أصيب بالذعر عند رؤية الميت يتحرك.





لاحظ الموظف أن العجوز المفترض أنه ميت قد أدى بعض الحركات التي تدل على أنه مازال حيًا، فسارع في الاتصال بأسرته والشرطة التي حضرت وأنقذت العجوز المريض.





فتحت الشرطة تحقيقًا في الأمر، خاصة وأن الرجل ظل ما يقارب الـ20 ساعة في الثلاجة، وفقًا لصحيفة إندبندنت البريطانية.





مما دفع الشرطة لرفع دعوى قضائية على الأسرة، نتيجة "سلوك إهمال يعرِض حياة الإنسان للخطر"، وقد أثارت القضية ضجة الرأي العام في الهند وبخاصة بعد نشر إحدى القنوات التلفزيونية مقطعا مصورا من الواقعة.



