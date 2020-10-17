AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
استيقاظ ميت
استيقاظ ميت
Advertisements
عزة عاطف
أثارت واقعة تعريض حياة إنسان للخطر الرأي العام الهندي، بعدما افترضت عائلة رجل عجوز موته، وأدوا شعائر الوفاة ثم وضعوه في ثلاجة الموتى لأكثر من 20 ساعة.

تعرض عجوز هندي يدعى «بالاسوبرامانيان كونار» عمره 74 عامًا لأزمة صحية حرجة ودخل في غيبوبة، فاعتقدت عائلته بأنه توفى وطلبوا وضعه في ثلاجة موتى.
اقرأ المزيد:

وبالفعل أدت العائلة شعائر الوفاة الأخيرة الخاصة بهم على الميت في قرية كاندامباتي بولاية تاميل نادو، بعد افتراضهم موته دون الرجوع لطبيب.

وبعد 20 ساعة من وضع العجوز بداخل ثلاجة الموتى، ذهب موظف شركة صناديق التجميد "ثلاجات الموتى المتحركة" بتفحص الجثة ونقلها، إلا أنه أصيب بالذعر عند رؤية الميت يتحرك.

لاحظ الموظف أن العجوز المفترض أنه ميت قد أدى بعض الحركات التي تدل على أنه مازال حيًا، فسارع في الاتصال بأسرته والشرطة التي حضرت وأنقذت العجوز المريض.

فتحت الشرطة تحقيقًا في الأمر، خاصة وأن الرجل ظل ما يقارب الـ20 ساعة في الثلاجة، وفقًا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

مما دفع الشرطة لرفع دعوى قضائية على الأسرة، نتيجة "سلوك إهمال يعرِض حياة الإنسان للخطر"، وقد أثارت القضية ضجة الرأي العام في الهند وبخاصة بعد نشر إحدى القنوات التلفزيونية مقطعا مصورا من الواقعة.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ أسبوع متصل.. إصابات كورونا اليومية في الهند تتجاوز أمريكا والبرازيل

زمان كان فيها خير.. عجوز يعمل نباشًا للقمامة بسوهاج يرثي الماضي ويطالب المسئولين بنظرة

الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور

شاهد.. سكان العالم يتفاعلون مع عجوز شعر بالوحدة بعد وفاة زوجته| صور

شاهد.. رجل يخرج من التابوت بعد وفاته بـ20 ساعة

ترشيحاتنا

من عزاء الفنان محمود ياسين .. نقيب المنشدين ينشر صورة مع النائب محمد أبو العينين

أخبار التوك شو..طلع تاجر مخدرات.. كشف صحيفة سوابق عبدالله الشريف.. اعترافات المتهمين بقتل فتاة المعادي..طارق شوقي يكشف طرق التعليم في العام الجديد

عملية عاجلة لـ لاعبة الأهلي بعد تعرضها لـ حادث سير

وزير التعليم يعلن عن بدائل حال إغلاق المدارس| ويؤكد: القنوات التعليمية ستبدأ الأحد

وسائل إعلام: حملة ترامب تستعد لخسارته في الانتخابات الرئاسية

أخبار الزمالك| قرار جديد بشأن فرجاني ساسي.. موقف حميد أحداد من مباراة الذهاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

المنافسة تجبر تيسلا علي تخفيض سعر tesla model s .. صور

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب