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طرق بسيطة لتثبيت وصلات الشعر المستعار

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
طرق بسيطة لتثبيت
طرق بسيطة لتثبيت وصلات الشعر المستعار
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أسماء عبد الحفيظ

العديد من نجوم هوليوود لديهم تسريحات شعر أنيقة من حيث السماكة أو أسلوبها وبالطبع كثافة الشعر هذه ليست طبيعية، ولكنها ناتجة عن وصلات الشعر الاصطناعية، وبالتالي ، ستتعلمي كيفية إضافة وصلات شعر في المنزل دون الحاجة إلى متخصصين في الشعر للحصول على تسريحة شعر كثيفة وأنيقة في نفس الوقت. إذا اتبعت هذه الخطوات بالطريقة الصحيحة ، فإننا نعدك بعدم الوقوع في خدعة المظهر الصناعي، وفقا لما نشره موقع fashion.

كيفية تثبيت وصلات الشعر

ذيل الحصان الاصطناعي: هو أحد الطرق المتاحة للسيدات مع تسريحات الشعر القصيرة. هذه المستلزمات هي الأفضل عن طريق لف قطعة أخرى من وصلات الشعر على ربطة العنق أو باستخدام ربطة شعر أخرى لإخفاء الامتدادات.

شعر مرتفع : جرب الجميع هذه الطريقة مرة واحدة على الأقل. قد تبدو المرفقات الاصطناعية واضحة في هذه الطريقة ، لكنها تشبه الرموش الاصطناعية التي يجب عليك تعديلها لتلائم شكل شعرك. لا تتردد في استخدام المقص لتقصير ما تريد إزالته لإنشاء نمط جديد.

الشعر المستعار: وضع الشعر المستعار هو بالتأكيد أسرع طريقة لتبدو كشخص مختلف لأنها طريقة ممتعة لتجربة الاتجاهات الجديدة لألوان الشعر.

شعر كثيف : تنظري إلى النجوم على السجادة الحمراء ، وتشعري بالانبهار بطول وسمك شعرهن ، واسألي نفسك عن الطريقة التي تحصل بها على ذلك. حسنًا ، إنه نتيجة وصلات الشعر المستعار.

تسريحات الشعر الاصطناعية للعرائس: يستخدم مصففو الشعر المشهورون الإسفنج لإضافة كثافة إلى تسريحات شعر العرائس خاصة في المناسبات التي يجب فيها فقط تغطية الدائرة بالشعر وتثبيتها بربطة عنق مرنة ودبابيس.

خياطة الشعر الاصطناعي : إذا كنت ترغب في الحصول على تسريحة شعر بيونسيه ، فقد حان الوقت لتحديد موعد مع أحد المحترفين، هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا لوضع المرفقات. يتم إصلاحها بطريقة احترافية حيث أنها تتقاطع مع الشعر الطبيعي ، لكن يجب التأكد من استخدام ألوان مشابهة للون شعرك ، أو على الأقل في تناغم معها.

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