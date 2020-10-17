تعرف علي سعر إطارات بوجاتي فيرون أغلي وأسرع سيارة في العالم.. صور

bugatti لأنها تعتبر من اغلي و اسرع السيارات في العالم و هو ما لا يستطيع تحملة الكثير من عشاقها ليس فقط سعرها و لكن حتي اسعار صياناتها كلف للغاية . الكثير من عشاق السيارات السوبر كار يعشقون ماركة بوجاتي





ليست صيانة بوجاتي فيرون bugatti veyron فقط بل حتي تغيير مجموعة الإطارات وحدها تكلف 42 الف دولار اي حوالي 660 الف جنيه مصري و هذا بسبب انها تستخدم اطارات من نوع خاص .





تستخدم بوجاتي فيرون bugatti veyron إطارات ميشلان بايلوت سبورت PAX المصممة خصيصًا لها، والتي لا تُشبه أي إطارات أخرى على الطريق، وذلك لأن الشركة تقوم بإلصاقها مباشرة بالجنوط .





المادة اللاصقة لأطارات بوجاتي فيرون bugatti veyron تتطلب استبدالها كل عام و نصف لضمان كفاءة الإطار، بغض النظر ما إذا كان المالك يقودها أم لا، كما يحتاج المالك إلى جنوط جديدة تقريبًا كل ثلاثة تغييرات للإطارات حتي تعمل بكفائة و تتحمل السرعات الهائلة التي تصل لها اسرع سيارة في العالم .





إطارات بوجاتي فيرون bugatti veyron ضخمة حيث يبلغ قياس أكبرها 14.4 انش، ويُشير PAX في اسم الإطارات إلى نظام التشغيل المسطح من ميشيلان، والذي يضع مادة البولي يوريثين والمطاط بين الجزء الداخلي للإطار والجنوط، ففي حالة حدوث ثقب، تكون هذه المواد قادرة على جعل السيارة قادرة على مواصلة الانطلاق دون تأثير .





يجب توافر اطارات بهذة التقنيات للتعامل مع القوى المذهلة التي تتحملها إطارات بوجاتي فيرون bugatti veyron والسرعات العالية، فمع زيادة السرعات، يتولد المزيد من الاحتكاك، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء داخل الإطار، وبالتالي زيادة الضغط، وفي السرعة القصوى مما جعل ميشلان تصنع اطارات بوجاتي بدون هواء .



