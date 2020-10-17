تكريم المشاركين من سيناء في منصة البث الإلكتروني للثانوية العامة





وقال حمزه رضوان وكيل مديريةالتربية بالمحافظة أن فريق من المركز التكنولوجي للتطوير بالمديرية تولي عملرة التدريس على منصة البث المباشر للثانوية العامة، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي ، وذلك بالمسرح الكبير بدوان عام الوزارة.

من اجل دعم المنظومة التعليمية الجديدة وتشجيع الطلاب على التعامل مع البرمجيات الرقمية المختلفة، كما تعد البرامج مصدر رئيسي في إعداد المشروعات البحثية للطلاب في المراحل التعليمية .







اشرف عبدالعزيز سليمان موجه أول اللغة الفرنسية بالمديرية ، و اشرف مجدى معلم رياضيات بمدرسه 25 يناير ،واشرف حبيب موجه اللغة الفرنسية بإدارة العريش، و هبه مبارك معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة 25 يناير التجريبية.

كما شمل التكريم كلا من :مدير مركز التطوير بالمديرية ، محمد العيسوي، ومسئول مركز الإختبارات ، هشام فرغل على أدائهم وإنجازاتهم للإختبارات الإلكترونية .



و حضر حفل التكريم ، محمد سعيد منسق المنظومة بالمركز بالإنابة عن مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، .



وهنا حمزه رضوان وكيل مديريةالتربية بالمحافظة، المكرمين لتميزهم فى العمل على رفع مستوى التعليم بشمال سيناء لأعلى مستوى.



وفي نفس السياق ..نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء حفل تكريم المشاركين فى برنامج تحميل وتدريب معلمى مدارس التعليم الفنى( عملى - ثقافى ) وذلك بحضور حمزه رضوان وكيل مديريه التربيه والتعليم بالمحافظة .

حيث كانت المشاركة الفعالة في برنامج تأهيل علي مهارات التعامل علي



اقرأ ايضا:

مواطنو العريش يطالبون بتحويل موقف الميكروباصات من الشوارع الفرعية إلي مكانه الجديد







وقد شملت قاءمة التكريم كل من :اشرف عبدالعزيز سليمان موجه أول اللغة الفرنسية بالمديرية ، و اشرف مجدى معلم رياضيات بمدرسه 25 يناير ،واشرف حبيب موجه اللغة الفرنسية بإدارة العريش، و هبه مبارك معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة 25 يناير التجريبية.كما شمل التكريم كلا من :مدير مركز التطوير بالمديرية ، محمد العيسوي، ومسئول مركز الإختبارات ، هشام فرغل على أدائهم وإنجازاتهم للإختبارات الإلكترونية .و حضر حفل التكريم ، محمد سعيد منسق المنظومة بالمركز بالإنابة عن مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، .وهنا حمزه رضوان وكيل مديريةالتربية بالمحافظة، المكرمين لتميزهم فى العمل على رفع مستوى التعليم بشمال سيناء لأعلى مستوى.وفي نفس السياق ..نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء حفل تكريم المشاركين فى برنامج تحميل وتدريب معلمى مدارس التعليم الفنى( عملى - ثقافى ) وذلك بحضور حمزه رضوان وكيل مديريه التربيه والتعليم بالمحافظة .حيث كانت المشاركة الفعالة في برنامج تأهيل علي مهارات التعامل علي المنصه التعليمية الإلكترونية edmodo تحت اشراف المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني .اقرأ ايضا: