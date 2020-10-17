بسعر 254.990 ألف جنيه.. طرح إم جي ZS موديل 2021 في مصر

تعد سيارة إم جي ZS، إحدى أسرع السيارات نموًا في فئة الكروس أوفر بالسوق المصرية، وصُممت السيارة بمحرك 1500 سي سي وبقوة 119 حصانا 4 سلندر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم في غضون 10.9 ثانية، وتأتي بمحرك أوتوماتيك بـ4 سرعات وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.





أما السيارة ذات ارتفاع 162 مم، فتتميز بالاقتصاد في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 5.8 لتر لكل 100 كيلو، إضافةً إلى أن سعة خزان الوقود 48 لترًا.





ومن المميز أن السيارة بها مساحة جيدة التخزين أن حجم الشنطة 495 لتر، كما أن سعر السيارة 254.990 ألف جنيه، كما يصل إلى 284.990 ألف في أعلى فئة.





يذكر أن انتشرت مؤخرا أنباء عن وصول موديلات جديدة SUV من علامة MG في مصر، وهذا الموديل سيتم تقديمه رسميا خلال الشهر الجاري، وتم رصد صور في أحد المواني تؤكد وصول السيارة الجديدة ام جي MG HS موديل 2021 تمهيدا لطرحها في المعارض بشكل رسمي.





وتأتي السيارة إم جي MG HS بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر 169 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات دبل كلتش سريع الاستجابة.