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فن

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 82 مليون مشاهدة على يوتيوب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:44 ص
سعد لمجرد - عدى الكلام
سعد لمجرد - عدى الكلام
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سعيد فراج
حققت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، 82 مليونًا و80 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 15 يوليو الماضي.

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي" فى مصر والمغرب.

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة. 

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث "جوجل" بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.

وكان سعد المجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على "إنستجرام" عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد". 
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