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حوادث

بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق هائل في محل تجاري بطنطا | صور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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أحمد على

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من السيطرة على حريق هائل بمحل تجاري حيث اندلعت النيران داخل محل ملابس مكون من طابقين بشوارع مدينة طنطا عقب نشوبها بسبب ماس كهربائي مفاجئ، مما تسبب فى التهام محتوياته بالكامل دون وقوع خسائر فى الأرواح. 


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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس بمنطقة شارع الخان بدائرة قسم شرطة طنطا.


كما باشرت الأجهزة الأمنية دورها من خلال الدفع بـ ٤ سيارت إطفاء لمكان الحادث وتم إخمادها دون وقوع خسائر فى الأرواح.


وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث القسم أن ماسا كهربائيًا وراء اشتعال النيران ونشوب الحريق داخل محل الملابس وتم السيطرة عليه.


وأفاد شهود العيان بأن اندلاع الحريق جاء عقب المعاينة الأولية بسبب ماس كهربائي مفاجىء.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النايبة العامة للتحقيق والتى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق هائل في محل تجاري بطنطا | صور
بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق هائل في محل تجاري بطنطا | صور
بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق هائل في محل تجاري بطنطا | صور
بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق هائل في محل تجاري بطنطا | صور
بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق هائل في محل تجاري بطنطا | صور
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