غدا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ13 لمهرجان سماع الدولي

يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية غدا الأحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان في دورته الـ13، والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض، بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة الخامسة عصرا.





ويقام المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس ورئيس دار الكتب، د.سعاد شوقي رئيس العلاقات الثقافية الخارجية، ود.فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.





ويعقد المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فى الفترة من 22 إلى 29 أكتوبر الجارى على مسرح بئر يوسف بالقلعة.





وسيعرض خلال المؤتمر الصحفي، فيلم تسجيلى عن مهرجان سماع الدولي في الدورات السابقة، وسيتحدث الفنان انتصار عبد الفتاح عن رحلته في تأسيس المهرجان على مدار 12 عاما حتى أصبحت له مكانة دولية على مستوى العالم، وسيتم عرض لوحة الشرف التي تضم أهم الشخصيات المكرمة.