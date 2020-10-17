AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مرصد الإفتاء يدين قتل مدرس فرنسي ويطالب بمحاربة التطرف

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:14 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
محمود ضاحي
أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ذبح مدرس فرنسي عرض رسومًا مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبرًا أن ما حدث هو عمل إرهابي لا يعبر عن صحيح الإسلام ولا رسالته السامية.

وأوضح المرصد أن العالم اليوم يعيش على وقع أزمة كبرى يسعى المتطرفون من كل جانب إلى تحويلها إلى صدام بين أصحاب الأديان والمعتقدات، ونشر الفتن والصراعات والصدامات، وعلى عقلاء العالم التنبه لهذا الخطر والتصدي للدعايات المتطرفة على كلا الجانبين، ونشر رسائل السلام والطمأنينة، واحترام المقدسات الدينية لأصحاب الأديان، وقطع الطريق أمام المتربصين والداعين للعنف والتطرف.

وشدد المرصد على أن الإساءة للإسلام والمقدسات الإسلامية تعد الوقود الأساسي لتنظيمات العنف والتطرف، ويجب وقف تلك الأعمال الاستفزازية والتصدي لها؛ حفاظًا على سلامة المجتمعات وأمن أفرادها، واحترامًا لقيم الأفراد ومعتقداتهم، خاصة أن اليمين المتطرف الغربي يسعى دائمًا إلى استفزاز المسلمين والإساءة إلى مقدساتهم، وتدنيس مساجدهم، وإطلاق دعاية عنصرية ضدهم، الأمر الذي يصب في خانة إذكاء الصراع والصدام وتوسيع الهوة والفجوة بين أبنا المجتمع الواحد.

وأكد المرصد أن مواجهة التطرف والإرهاب لن تكون مجدية إلا إذا كانت المواجهة للمتطرفين على الجانبين، مع ضرورة تجفيف منابعه أينما وُجدت، والقضاء على أسبابه ودوافعه، وإلزام الأفراد والمؤسسات التعليمية والإعلامية وغيرها باحترام المقدسات الدينية كافة، واعتبار أن الإساءة إلى أحد الأديان يعد اعتداءً جسيمًا على المجتمع بأسره، ومن ثم وجب على الدولة التصدي لها بكل قوة وحزم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرصد الأزهر يستنكر إعادة نشر «شارلي إيبدو» رسوما مسيئة للنبي

مرصد الإسلاموفوبيا: إعادة نشر الصحافة الغربية الرسوم المسيئة للإسلام والمسلمين تغذي ثقافة الكراهية والعنف

بعد استفزازات شارلى أبدو.. مرصد الإسلاموفوبيا يدعو لإصدار تشريعات تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية

مش حرية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد إساءة مجلة فرنسية لـ الرسول الكريم.. فيديو

شارلي ايبدو.. شيخ الأزهر يرفض الرسوم المسيئة ويؤكد: رسولنا أغلى علينا من أنفسنا.. والبحوث الإسلامية: تعمّد الإساءة للنبي يرسخ للكراهية

المؤسسات الدينية تنتفض ضد حرق المصحف: عنصرية بغيضة تؤجِّج مشاعر الكراهية

ترشيحاتنا

إنجاز فريد ينتظر الفرعون.. إيفرتون بوابة محمد صلاح لدخول نادي المائة

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 17 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

الحكم اتهم بالفساد.. فرج عامر يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد فى دوري الأبطال

لرفضها العودة معه..أربعيني يقتل طليقته بسكين في منزل ابنتهما بعد فشل محاولات الصلح

شاهد.. بسمة وهبي من داخل غرفة العمليات.. والجمهور يدعو لها

وفاة طبيب كويتى شهير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات نيللي كريم

جنة العشاق.. رحلة إلى روائع الساحل الكيني.. شاهد

أرخص 4 سيارات سيدان في مصر 2020.. صور