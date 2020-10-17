الأوقاف: بدء دورات صرف مكافأة التميز العلمي لحملة الماجستير والدكتوراه نوفمبر القادم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بصرف مكافأة تميز علمي لحملة الماجستير والدكتوراه من الأئمة تشجيعًا لهم على مواصلة البحث العلمي وصقل معارفهم العلمية بمزيد من البحث العلمي الجاد ، صدر قرار معالي الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الوزراء رقم (2076) بشأن ضوابط صرف هذه المكافأة .





كما أصدر وزير الأوقاف القرار التنفيذي لذلك رقم (190) لسنة 2020م بتاريخ 17/ 10 / 2020م ، حيث تبدأ الوزارة صرف هذه المكافأة من مواردها الذاتية لمن تنطبق عليهم الشروط ، ويجتاز الدورة المؤهلة لذلك ابتداء من أول يناير 1 / 1 / 2021م على النحو التالي :





1- إضافة للحافز العلمي المقرر بقانون الخدمة المدنية تصرف مكافأة تميز قدرها خمسمائة جنيه للحاصلين على الدكتوراه ، ويتكرر صرف المكافأة كلما تكرر الحصول على درجة دكتوراه أخرى ، بما يعني صرف 1000 جنيه لمن يحصل على درجتي دكتوراه و 1500 جنيه لمن يحصل على ثلاث درجات دكتوراه.

2- إضافة للحافز العلمي المقرر بقانون الخدمة المدنية تصرف مكافأة تميز إضافية قدرها ثلاثمائة جنيه للحاصلين على الماجستير ، ويتكرر صرف المكافأة كلما تكرر الحصول على درجة ماجستير أخرى ، بما يعني صرف 600 جنيه لمن يحصل على درجتي ماجستير و 900 جنيه لمن يحصل على ثلاث درجات ماجستير.

3- تصرف مكافأة تميز قدرها مائة جنيه لكل من يحصل على دبلومة مدتها سنتان ، وكذلك خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

ويشترط في الجميع اجتياز دورة فقه التجديد والتي تبدأ مع أول نوفمبر وتشمل ثلاثة كتب هي :

1- الفهم المقاصدي للسنة النبوية.

2- الكليات الست.

3- قواعد الفقه الكلية.

وذلك إضافة إلى تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم جزء (عم) ، من تفسير (المنتخب في تفسير القرآن الكريم) الذي يصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويكون الامتحان في الدورة إلكترونيًّا بحيث يختار المتقدم اختباره بنفسه بواسطة الكمبيوتر.

وقد تم إتاحة هذه الكتب الثلاثة مقروءة ومشروحة على موقع الوزارة تمهيدًا لعقد الدورات الحوارية حولها :

– الفهم المقاصدي للسنة النبوية.

هنا للاطلاع على الكتاب (اضغط).

هنا للاطلاع على شرح الكتاب (اضغط).

– الكليات الست.

هنا للاطلاع على الكتاب (اضغط

هنا للاطلاع على شرح الكتاب (اضغط

– قواعد الفقه الكلية.

هنا للاطلاع على الكتاب (اضغط).

هنا للاطلاع على شرح الكتاب (اضغط

المنتخب في تفسير القرآن الكريم ” (اضغط هنا – للاطلاع على الجزء الثلاثين من تفسير ”” (اضغط

هذا بالنسبة للأئمة والعاملين في الحقل الدعوي أما بالنسبة للإداريين والقانونيين والمهندسين والمحاسبين وغيرهم فسيكون الاختبار تحريريًّا في مجال عمله واختصاصه.

كما تبدأ مقابلات المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة للعاملين بها أول نوفمبر 2020م ، ويمكن حال زيادة عدد الناجحين في المقابلات أن يتم زيادة عدد المنح ، وستكون المناقشة في المقابلة حول كتاب :

1- الفهم المقاصدي للسنة النبوية.

هنا للاطلاع على الكتاب (اضغط).

هنا للاطلاع على شرح الكتاب (اضغط).

2- قواعد الفقه الكلية.

هنا للاطلاع على الكتاب (اضغط).

هنا للاطلاع على شرح الكتاب (اضغط).

3- مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرّف .

للاطلاع على الكتاب (اضغط هنا ).

هذا بالنسبة للأئمة والعاملين بالحقل الدعوي أما الإداريون فستكون المقابلة في مجال تخصص كل منهم.