أبو شقة: من مصلحة الوفد خوض انتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية

وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد رسالة هامة لأ عضاء الهيئة العليا للحزب الذين أعلنوا الانسحاب من "القائمة الوطنية من أجل مصر".





وقال أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننى ارتأيت أنه من مصلحة حزب الوفد أن نخوض انتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية ، وهذا رأيى وسأعرضه على الهيئة الوفدية.





وتابع رئيس حزب الوفد : ستثبت الأيام أننى كنت على حق ، لأننا عندما نكون أمام خلاف فى الرأى فإننا سنكون أمام مؤسسات واعلى مؤسسة هى الهيئة الوفدية التى انتخبتنى والتى سندعوها للاجتماع بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب يوم 14 ديسمبر عام 2020.





وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قد أصدر القرار رقم 70 لسنة 2020، يوم الأثنين الماضى، بتأجيل انعقاد الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب.





وتضمن القرار إلغاء أية قرارات سابقة مخالفة لذلك، نظرًا لبداية المعركة الانتخابية لمجلس النواب، والتى يخوضها الوفد بمرشحين فى معظم الدوائر الانتخابية فإن واجب رئيس الحزب يقتضى توجيه نشاط الحزب بكافة مؤسساته إلى دعم ومساندة مرشحى الوفد فى المعركة والبعد عن أى نشاط يعوق تشكيلات الحزب ومؤسسات وأعضائه من أداء هذا الواجب خاصة وأن السكرتير العام قد أخطرنى رسميًا بخطاب تضمن تعذر إعداد كشوف الهيئة الوفدية فى الفترة حتى 16/10/2020 وطلب تأجيل انعقادها فى الموعد السابق تحديده وهو يوم 16/10/2020.





وبناء على ما سلف فقد قرر رئيس الحزب ارجاء دعوة الهيئة الوفدية لاجتماع يوم 16/10/2020 وأية قرارات أخرى مرتبطة به، إلى ما بعد انهاء المعركة الانتخابية والعودة إلى قواعد ومؤسسات الحزب لتقييم مرحلة مضت والتأسيس لمرحلة جديدة وذلك أعمالًا لنصوص اللائحة فى هذا الشأن.





وأكد "أبو شقة"، فى حواره لـ"صدى البلد"، السبت الماضى، أنه نظرا لظروف الانتخابات البرلمانية فقد أبلغني فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، أنه لن يتيسر الإعداد لاجتماع الهيئة الوفدية؛ وبالتالى فإننا أرجأنا هذا الأمر إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب والتى تنتهى يوم 14 ديسمبر عام 2020.





وتابع رئيس حزب الوفد، "فى هذه الحالة سنكون أمام دعوة للهيئة الوفدية لأنها صاحبة القرار فى هذا المجال".