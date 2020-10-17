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أخبار البلد

أسرتى دعمتنى كثيرا.. أول رد من نهاد أبو القمصان بعد إعلان تكريمها من الخارجية الإسبانية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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أمل مجدى



أعربت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، عن سعادتها لإعلان وزيرة خارجية أسبانيا تكريمها عن دورها المجتمعى فى الدفاع عن حقوق المرأة  

وقالت "أبو القمصان" لصدى البلد لست وحدي وإنما معى فريق عملي ، اللذين شعروا بالفخر والامتنان لأن مجهودهم في دعم وتمكين المرأة محل تقدير ليس علي المستوي المحلي فقط وانما علي المستوي العالمي أيضا . 
وأضافت "مدير المركز المصرى لحقوق المرأة" ممتنه لكل الأصدقاء في التعاون الاسباني لترشيحي لهذه الجائزة التي تعبر بصدق عن عمق الشراكة والود بيننا ، فنحن نتبادل دائما الأفكار والخبرات .
وأكدت "نهاد" أن التكريم لنا جميعا قائلة "فكل سيدة ورجل هنا يلعب دور كبير جدا في نشر وتأكيد حقوق الانسان عامة وحقوق المرأة علي وجه التحديد ولولا جهدنا جميعا ما كنا استطعنا إحراز التقدم الذي تم علي مستوي حقوق المرأة ومتأكدة أننا جميعا سنستمر بالعمل معا لتحقيق مستقبل افضل للجميع". 
واختتمت حديثها قائلة" أود التأكيد علي أن العمل لحقوق المرأة ليس بالأمر السهل، يحتاج الكثير من المساندة وخاصة من الأسرة , وأنا اعتبر نفس محظوظة فقد نشأت في أسرة تدعم عمل المرأة وطموحها". 
وكانت  أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، قد صرحت بأنها ستقوم بتكريم سيدة مصرية اليوم لتعزيزها دور وتمكين المرأة المصرية وهي نهاد أبو قمصان، التي تدافع عن حقوق الإنسان والمرأة طوال حياتها، وأنها سعيدة بدورها وتقدر عملها في هذا المجال.
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