الدوري الإيطالي.. نابولي يضرب أتالانتا برباعية في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق نابولي على مضيفه أتالانتا، برباعية نظيفة، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب سان باولو، ضمن الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإيطالي.

احتاج نابولي إلى 10 دقائق فقط، لتسجيل رباعية تاريخية في الشوط الأول بشباك أتالانتا، بتوقيع نجومه هيرفينج لوزانو هدفين في الدقيقتين 23، 27، وماتيو بوليتانو في الدقيقة 30، قبل أن يسجل فيكتور أوسيمين يسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 43.





وبدأ إيفان جينار جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي بتشكيل كالتالي:





أوسبينا، لورينزو، مانولاس، كوليبالي، هساي، رويز - باكايوكو، بوليتانو، ميرتينز، لوزانو.





بينما جاء تشكيل أتالانتا كالتالي:

حراسة المرمى: سبورتيلو

خط الدفاع: تولوي - روميرو - بالومينو

خط الوسط: ديباولي - رون - بازاليتش - جوسينس

خط الوسط الهجومي: إيليشيش - جوميز

خط الهجوم: زاباتا.



