الدوري الإيطالي.. نابولي يضرب أتالانتا برباعية في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق نابولي على مضيفه أتالانتا، برباعية نظيفة، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب سان باولو، ضمن الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإيطالي.
احتاج نابولي إلى 10 دقائق فقط، لتسجيل رباعية تاريخية في الشوط الأول بشباك أتالانتا، بتوقيع نجومه هيرفينج لوزانو هدفين في الدقيقتين 23، 27، وماتيو بوليتانو في الدقيقة 30، قبل أن يسجل فيكتور أوسيمين يسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 43.
وبدأ إيفان جينار جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي بتشكيل كالتالي:
أوسبينا، لورينزو، مانولاس، كوليبالي، هساي، رويز - باكايوكو، بوليتانو، ميرتينز، لوزانو.
بينما جاء تشكيل أتالانتا كالتالي:
حراسة المرمى: سبورتيلو
خط الدفاع: تولوي - روميرو - بالومينو
خط الوسط: ديباولي - رون - بازاليتش - جوسينس
خط الوسط الهجومي: إيليشيش - جوميز
خط الهجوم: زاباتا.
وسيلحق نابولي مضيفه أتالانتا بالهزيمة الأولى هذا الموسم بعد أن تصدر جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة).
بينما يتواجد نابولي بعد رباعية أتالانتا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.
Victor Osimhen gets his first goal with Napoli!— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2020
What a way to get off the mark 👏 pic.twitter.com/QudgTBZUu1
Victor Osimhen gets his first goal with Napoli!— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2020
What a way to get off the mark 👏 pic.twitter.com/QudgTBZUu1