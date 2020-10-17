أخبار الفن| القبض على نجمة شهيرة بسبب المخدرات.. وأشرف زكي يتقدم باستقالته من نقابة الممثلين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

فاجأت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمنشور أعلنت فيه رفضها استقالة الفنان أشرف زكي، من منصب رئيس نقابة المهن التمثيلية، لتفاجئ متابعيها بقراره حول اعتزامه الاستقالة من منصبه من النقابة، والذي لم يتم الإعلان عنه.





وتضمّن منشور لقاء سويدان، طلبًا موقعًا من 50 عضوًا من الجمعية العمومية داخل نقابة المهن التمثيلية، حتى الآن يرفضون قرار استقالة أشرف زكي، ودعوة لزيادة التوقيعات الرافضة للاستقالة، تأييدًا منهم على بقائه في منصبه.