جامعة كفر الشيخ تنظم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد بكلية التربية النوعية.. صور

نظمت كلية التربية النوعية ب جامعة كفر الشيخ ، اليوم، السبت، لقاءً تعريفيًا وحفلًا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى في ظل مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أماني شاكر عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.





وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم، وتضمن الحفل عروضًا فنية متنوعة قدمها طلاب الكلية بإشراف الدكتور أماني شاكر عميد الكلية، والدكتور نجلاء الأشرف، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقدم الطلاب أوبريت في حب مصر بلغة الإشارة.





ورحبت عميدة كلية التربية النوعية بالحضور وبالطلاب الجدد والقدامى، وقدمت التهنئة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وقالت إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الاحتفال، مشيرة إلى التزام الجميع بالإجراءات والوقائية تنفيذا لخطة إدارة الجامعة.





كما رحب "عبد العال" بالطلاب الجدد والقدامى، وقال إن الجامعة تُقدر العملية التعليمية وتسعي لتخريج طالب متميز مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع ودع الطلاب إلى الالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متمنيا التوفيق للجميع.





وقدم دسوقي التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.



