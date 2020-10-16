جامعة كفر الشيخ توضح استعدادات المدن لاستقبال العام الجديد

قال الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات في المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد وطلاب الجامعة من مختلف الفرق وجميع الكليات بالجامعة.





وأضاف عبدالعال، أنه تم تجهيز وصيانة الغرف السكنية من صيانة النجارة وتوصيل الكهرباء المياه مشيرًا إلى أنه تم تزويدالمدينة الجامعية بعدة مطاعم لخدمة طلاب المدينة الجامعية.





وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه فى إطار الاستعدادات والتجهيزات بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب للعام الجامعى الجديد.





وأوضح، أنه تم تجهيز الاحتياجات المختلفة للمدن الجامعية من جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات في مجال الإقامة والتغذية بالصورة التى تليق بالجامعة .





ولفت نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى طرح جميع الاحتياجات للشراء والتصنيع بالشروط والمواصفات الفنية وطرح مناقصة عامة لتوريد مقررات الوجبات الغذائية مع مراعاة التجديد والتنويع في الوجبات الغذائية.