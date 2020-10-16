AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة كفر الشيخ توضح استعدادات المدن لاستقبال العام الجديد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:07 م
نائب رئيس جامعة كفر
نائب رئيس جامعة كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
قال الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات في المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد وطلاب الجامعة من مختلف الفرق وجميع الكليات بالجامعة.

وأضاف عبدالعال، أنه تم تجهيز وصيانة الغرف السكنية من صيانة النجارة وتوصيل الكهرباء المياه مشيرًا إلى أنه تم تزويدالمدينة الجامعية بعدة مطاعم لخدمة طلاب المدينة الجامعية.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه فى إطار الاستعدادات والتجهيزات بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب للعام الجامعى الجديد.

وأوضح، أنه تم تجهيز الاحتياجات المختلفة للمدن الجامعية من جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات في مجال الإقامة والتغذية بالصورة التى تليق بالجامعة .

ولفت نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى طرح جميع الاحتياجات للشراء والتصنيع بالشروط والمواصفات الفنية وطرح مناقصة عامة لتوريد مقررات الوجبات الغذائية مع مراعاة التجديد والتنويع في الوجبات الغذائية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد.. صور

لا زيادة في المصروفات الدراسية والمدن الجامعية بجامعة المنيا

جامعة طنطا: المدن الجامعية مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد

رئيس جامعة كفرالشيخ: تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة خلال العام الدراسي.. صور

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الدراسى الجديد..صور

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبى بهندسة شبرا ..صور

ترشيحاتنا

قرينة الرئيس تنعى الدكتورة صفاء العصار: فقدنا سيدة مصرية عظيمة

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 -9- 2020 والقنوات الناقلة

ننشر شروط وطريقة الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ14

إسرائيل تشتعل.. مظاهرات بالآلاف ضد نتنياهو واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين.. صور

شاهد.. ابنة عمرو دياب في إطلالة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات

ماذا تمتلك مصر من إمكانيات جوية لحماية أمنها القومي.. شاهد بالصور