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رياضة

تعرف على تشكيل فرقتي ديربي ميلانو بين إنتر وميلان في الدوري الإيطالي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف ستيفانو بولي، المدير الفني لفريق ميلان، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي إنتر في ديربي ميلاتو، في قمة منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان لملاقاة إنتر كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما
خط الدفاع: كالبريا - كايير - رومانيولي - ثيو هيرنانديز
خط الوسط: فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - ساليمكيريس - هاكان تشالهانجلو - رافائيل لياو
خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

ومن جهته، أعلن أنطونيو كونتي عن تشكيل فريقه إنتر لمباراة اليوم والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش
خط الدفاع: دامبروزيو - دي فري - كولاروف - أشرف حكيمي
خط الوسط: بروزوفيتش - أرتورو فيدال - نيكو باريلا - إيفان بريسيتش
خط الهجوم: لوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.
ويحتل فريق ميلان المركز الأول في الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، فيما يحتل إنتر المركز السادس برصيد 7 نقاط.
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