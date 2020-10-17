قادش يتقدم على ريال مدريد بالهدف الأول بالدوري الإسباني





أحرز الهدف الأول في المباراة اللاعب أنثوني لوزانو في الدقيقة السادسة عشرة من زمن الشوط الأول.





ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها فى مسابقة الليجا، بينما يتواجد قادش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

الملكي بطل الدوري الموسم الماضي يعود إلى الصدارة من جديد، ويأمل بأن يستمر نحو حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وسيكافح من أجل تحقيق الانتصار على أرضه في هذا اللقاء، لمواصلة الانتصارات وتحصين نفسه أكثر والانفراد بالصدارة.

تقدم فريق قادش على ريال مدريد بالهدف الأول في المباراة المقامة على ملعب سنتياجو برنابيو خلال الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز.