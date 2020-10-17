بعد وصوله إلى الهدف 100 مع ليفربول.. محمد صلاح كاتب التاريخ يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح، بعد إحراز محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في شباك ايفرتون والهدف رقم 100 مع ليفربول.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "من كان يعتقد أن لاعبا عربيا سيلعب في البريميرليج وسيسجل يوما 100 هدف لناد تاريخي ك ليفربول ، وسيبقى بهذا الثبات في العطاء ، إنجاز عظيم ومصدر فخر مايفعله محمد صلاح" و "الهدف رقم 100 لمحمد صلاح مع ليفربول.. روعة".
وقال أخرون "سجل محمد صلاح الآن 100 هدف في جميع المسابقات لليفربول ، ليصبح ثالث أسرع قائد مئوي في تاريخ النادي (159 مباراة) " و" عندما تجد صلاح أمامك أعلم ان يومك بخير وانتظر حتى ترى هذا الجمال #محمد_صلاح ".
واضاف اخرون" كاتب التاريخ في الملاعب الإنجليزية!فخر العرب #محمد_صلاح يصل لهدفه رقم 100 مع ليفربول" و" #محمد_صلاح .. ثالث أسرع لاعب يسجل هدفه الـ100 الله يا فخر العرب ".