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رياضة

بعد وصوله إلى الهدف 100 مع ليفربول.. محمد صلاح كاتب التاريخ يتصدر تويتر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح، بعد إحراز محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في شباك ايفرتون والهدف رقم 100 مع ليفربول.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏من كان يعتقد أن لاعبا عربيا سيلعب في البريميرليج وسيسجل يوما 100 هدف لناد تاريخي ك ليفربول ، وسيبقى بهذا الثبات في العطاء ، إنجاز عظيم ومصدر فخر مايفعله محمد صلاح" و "‏الهدف رقم 100 لمحمد صلاح مع ليفربول.. روعة".

وقال أخرون "‏سجل محمد صلاح الآن 100 هدف في جميع المسابقات لليفربول ، ليصبح ثالث أسرع قائد مئوي في تاريخ النادي (159 مباراة) " و" عندما تجد صلاح أمامك أعلم ان يومك بخير وانتظر حتى ترى هذا الجمال ‎#محمد_صلاح  ‎".


واضاف اخرون" ‏كاتب التاريخ في الملاعب الإنجليزية!فخر العرب ‎#محمد_صلاح يصل لهدفه رقم 100 مع ليفربول" و" ‏‎#محمد_صلاح .. ثالث أسرع لاعب يسجل هدفه الـ100 ‎الله يا فخر العرب ".

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