بـ الكاجوال الجذاب.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار

نشرت الفنانة رابعة الزيات، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.
وظهرت بها رابعة الزيات، بتي شيرت جذاب باللون الأبيض، ومرتديا معه جاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح الذى يبرز جمالها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رابعة الزيات في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم، وارتدت نظارة شمسية تتناسب مع ظهورها.
وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسورارت، واكتفت بوضع قرط دائري باللون الذهبي لأكمال إطلالتها.