AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الكاجوال الجذاب.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:13 م
رابعة الزيات
رابعة الزيات
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة رابعة الزيات، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وظهرت بها رابعة الزيات، بتي شيرت جذاب باللون الأبيض، ومرتديا معه جاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح الذى يبرز جمالها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رابعة الزيات في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم، وارتدت نظارة شمسية تتناسب مع ظهورها.

وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسورارت، واكتفت بوضع قرط دائري باللون الذهبي لأكمال إطلالتها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

بفستان أبيض .. رابعة الزيات تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

بفستان جذاب.. رابعة الزيات تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

بإطلالة محتشمة .. أمل حجازي تتألق في أحدث ظهور لها

بالفضي اللامع.. هند عبد الحليم بإطلالة أنيقة رفقة زوجها

بإطلالة ناعمة.. كندة علوش تجذب قلوب متابعيها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

رانيا محمود ياسين تسترجع الذكريات مع والدها بصورة من حفل زفافها

خاص.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد الفوز على الوداد

أخبار التوك شو .. والد بوسي: لن أُسامحها .. لحظة تصفية قاتل المعلم الفرنسي.. ووزير التعليم: نستعد لسيناريوهات كورونا

امرأة تصاب بصدمة بعد طلب تورتة عيد ميلاد زوجها عبر الإنترنت

ترامب يعيد نشر تغريدة: أسامة بن لادن حي والمقتول مجرد بديل

عقبال الزمالك.. ريم البارودي تهنئ الأهلي بفوزه على الوداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها