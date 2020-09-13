بفستان أبيض .. رابعة الزيات تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة رابعة الزيات، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " بإطلالة كاجوال أنيقة.
وظهرت بها رابعة الزيات، بفستان جذاب باللون الأبيض، ومطعم برسومات جذابة باللون الأحمر والأصفر لإضفاء لمسة جمالية، وانتعلت حذاء مكشوفا باللون الفضي.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رابعة الزيات في المكياج على الألوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الجذاب.
ووضعت مجموعة من الأساور الفضية كأكسسوارات جذابة لإكمال ظهورها.
وتركت شعرها البني القصير متطايرا بين كتفيها بطريقة لافتة وناعمة تتناسب مع ظهورها.