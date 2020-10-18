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اقتصاد

اليوم .. الحكومة تطرح أجلي خزانة بـ19 مليار جنيه

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:04 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد؛ أذون خزانة من أجلي 91 و 266 يوما بقيمة 19 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المقرر طرح أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه  وكذلك أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.

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وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري للقيام بدور مرتب لطروحات أذون الخزانة بغرض السيطرة علي عجز الموازنة.

وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لطرح 51.5 مليار جنيهه في صورة أدوات دين محلي من سندات و أذون الخزانة للسيطرة علي عجز الموازنة.

ومع طرح الوزارة اليوم لأجلي 91 و 266 يوما بـ 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بـ 22.5 مليار جنيه خلال يومي الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
 
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأداء المالى للاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولى فى تقرير «الراصد المالى والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولى لشهر أكتوبر ٢٠٢٠، الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى التى مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد بدا ذلك واضحًا فى التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا» حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومى.

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