سفير مصر فى إسبانيا:2.5 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين البلدين سنويا.. فيديو

قال السفير عمر سليم، سفير مصر في أسبانيا ، إن مصر وأسبانيا تربطهم علاقات جيدة جدا من قديم الأزل وتتميز هذه العلاقة بأنها علاقة متشعبة وتشمل كافة أوجه التعاون، لان ليس فقط التنسيق على المستوي السياسي أو الاتصالات على مستوي القمة ولكن العلاقة تشمل كافة المجالات.





وأضاف «سليم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن العلاقة بين مصر واسبانيا تكون سياسية واقتصادية وعسكرية، موضحا أن هناك تعاون مشترك بين مصر وأسبانيا قوي جدا.





وتابع سفير مصر في أسبانيا، أن يدعم هذا التعاون مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين التي تساعدنا على تطوير هذا التعاون فى كل المجالات، ومن ناحية التشاور فإن التشاور السياسي بين البلدين متواجدا مثلما حدث اليوم.





وأوضح السفير عمر سليم، أن اليوم تم توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين مصر وأسبانيا، مضيفا أن التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا أرتفع بشكل كبير إلى أن وصل إلى 2.5 مليار يورو سنويا ويميل الى الجانب الاسباني قليلا.





وأِشار إلى أن الشق الاقتصادي والاستثماري فى العلاقة بين مصر وأسبانيا شق متميز جدا، مؤكدا أن أسبانيا لها أستثمارات فى مصر فى مجال الغاز وتركيب الغاز ولها استثمارات ايضا فى الطاقة المتجددة.