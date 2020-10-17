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رياضة

بايرن ميونخ يكتسح أرمينيا بينفيلد 4-1 في الدوري الألماني.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اكتسح بايرن ميونخ نظيره أرمينيا بينفيلد بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الألماني " بوندسليجا".

افتتح توماس مولر التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة الثامنة، ليضاعف بعدها ليفاندوفسكي النتيجة لبايرن ميونخ بالهدف الثاني في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 45، عاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني سجل مولر الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 50، لذا لم يغير الهدف الذي أحرزه روان في الدقيقة 58 لأرمينيا بينفيلد من هوية الفائز بالمباراة، والتي انتهت بفوز بايرن ميونخ برباعية مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن للنقطة التاسعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد بينفيلد عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.
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