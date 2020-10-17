AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل دعوى وقف قرار عدم إنشاء جهة فنية لشئون التاكسي الأبيض الجديد لـ12 ديسمبر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:44 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
كتب محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري  برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوي رقم 27071، تأجيل  نظر الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد ضد رئيس الجمهورية، بشأن وقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شؤون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لجلسة 12 ديسمبر .

الجدير بالذكر أن أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.

وأن النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتى أوبر وكريم،  نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة وليس محافظتى القاهرة والجيزة فقط،  موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألاف سيارة تاكسى،  أى أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالى 60 مليار جنيه،  ستضخ عائدا الى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.

وكان سائقوا التاكسي الابيض اقاموا دعوى للمطالبة بتشكيل لجنة فنية بإعادة تقييم أسعار التاكسى الأبيض والمستبدل بالسيارات القديمة.

وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في إبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أفاد  أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجري تقييمًا واقعيًا سواء لحالة السيارات المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالبًا مجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل الـ 30 دقيقة في قضية فساد المليار دولار.. وفتحي سرور يطالب بلجنة فنية

نظر محاكمة المتهمين في قضية فساد المليار دولار اليوم

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد المليار دولار لـ 5 أكتوبر

الإدارية العليا تحيل الطعن على حظر هدم كنسية رشيد للخبراء

ترشيحاتنا

بفستان أسود.. شاهد ملكة جمال مصر بإطلالة جذابة

خاص | الأهلي يعيد ثنائي الفريق من جديد

مصر تقدم شحنة ثانية من أدوية علاج فيروس كورونا إلى لبنان

أنا شيطان وهقتلك والدم مش هيكفيني| رسائل تهديد للاعب بيراميدز.. مستندات

بعد طلب التعاقد معه.. رهبة فشل موسيماني في الأهلي تطارد زواني (خاص)

تعليق غريب من كلوب على تألق محمد صلاح بعد التعادل مع إيفرتون

AdvertisementS

مفيش استقبال خاص لـ محمد صلاح.. محمد بركات: الأجهزة الفنية للمنتخبات متعاونة في انضمام اللاعبين

الفتوى والتشريع عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأي في نزاع معروض على القضاء

أخبار الفن| القبض على نجمة شهيرة بسبب المخدرات.. وأشرف زكي يتقدم باستقالته من نقابة الممثلين

إصابة لاعبين بكورونا.. كارثة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

حسام حسن يعلن عن الجهاز المعاون في قيادة الاتحاد السكندري

قرار عاجل من داخلية الكويت ضد "كيم كردشيان العرب"

بعد طلاقها من عمرو دياب.. زينة عاشور تثير الجدل بارتباطها مجددًا

مصادر: الشباب والرياضة تستفتي مجلس الدولة بشأن إيقاف مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية

وزير الخارجية لنظيره الألماني: مصر ترفض سياسة التوسع وخلق التوتر التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية

رواد السوشيال ميديا يهاجمون الهارب هشام عبدالله وزوجته

8 جثث.. قرار عاجل من رئيس البرلمان العراقي حول مذبحة تكريت

بالأسماء.. ننشر أسماء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار من الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. ابنة عمرو دياب كنزى فى إطلالة كاجوال

بـ الجلد الأسود.. كنزي عمرو دياب فى إطلالة جذابة.. شاهد

استشاري لـ مرضى السكر: أرتدوا هذا النوع من الأحذية