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مساعد وزير الخارجية يوضح عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:55 م
السفير الدكتور أحمد
السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين
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محمد حليم قنديل
قال السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن مجلس الوزراء أصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تضم عدد من الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة المصرية.


وأضاف «جمال الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن أحد التكليفات المطلوبة من اللجنة أن تنجزها هو إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن اللجنة بدات فعليا مهامها منذ بداية هذا العام.



وتابع الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن منذ بداية العام عكفت اللجنة علي وضع الاساسيات فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان من كافة راوفده بصورة متوازنة.



وأوضح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، أن اللجنة بدأت برصد وتحليل التزامتنا الدولية والدستورية فى مجال حقوق الإنسان، ومن ثم رصد وتحليل لما يثار من توصيات التى تلقيناها من التوصيات الدولية والاقيليمة.



وأِشار إلى أن نرصد التوصيات الدولية من مجلس حقوق الانسان التى نتلقاها كل عام، مضيفا أن كل هذا كان نقطة البداية لعمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

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